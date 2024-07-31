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Новости 17:10

Думские депутаты ушли на "каникулы"

фото ЗакС политика Думские депутаты ушли на "каникулы"

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подвел итоги завершившейся шестой сессии Государственной Думы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 31 июля.

Весенняя сессия Государственной думы стала самой продолжительной. В 2023 году последнее пленарное заседание весенней сессии прошло 26 июля, в этот раз депутаты завершили сезон на несколько дней позже. 

Седьмая сессия пройдет с 3 сентября по 29 декабря 2024 года. Пленарные заседания начнутся 16 сентября, до этого депутаты поработают с избирателями в регионах.

Подводя итоги, Вячеслав Володин передал коллегам благодарность от президента России Владимира Путина и напомнил, что в ходе работы сессии был принят 331 закон.

Володин в своем выступлении отметил, что Государственная Дума впервые формировала правительство. Эти полномочия появились у нижней палаты парламента в 2020 году после принятия поправок в Конституцию. 

"Теперь Государственная Дума вместе с правительством несут ответственность за эффективность решения задач в интересах нашей страны и граждан", — подчеркнул спикер.

Володин отметил, что в планах парламентариев выездные заседания совета Госдумы. 

фото ЗАКС.Ру


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