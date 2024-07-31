На проспекте Героев в Петербурге модернизировали систему освещения

На юго-западе Петербурга переоборудовали систему наружного освещения, установленную на проспекте Героев. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба Смольного. На участке длиной 2,2 км произвели монтаж 240 современных фонарей.

"В последние годы эта часть Красносельского района динамично развивается. Новое освещение повышает качество городской среды, соответствует эстетике современных зданий и требованиям безопасности", - прокомментировал выполненные работы губернатор Александр Беглов.

Энергосберегающие источники света, появившиеся на проспекте, помогут сэкономить 1,5 млн бюджетных рублей в год. Они потребляют вдвое меньше энергии, чем фонари предыдущего поколения.

фото: gov.spb.ru