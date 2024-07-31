Генконсульство Белоруссии в Петербурге ждет более просторное здание

В Смольном 31 июля прошла встреча петербургского руководства с послом Республики Беларусь в РФ Александром Рогожником, месяц назад назначенным на эту должность. Участники разговора обсудили переезд генконсульства соседней страны в более просторное здание в центре города.

"Адрес согласован - улица Тверская, дом 5. В настоящее время МИДы наших стран согласовывают проект межправительственного соглашения", - произнес губернатор Александр Беглов, цитируемы пресс-службой городского правительства.

На сегодняшний день генконсульство Белоруссии в Петербурге функционирует в здании на улице Бонч-Бруевича.

На встрече чиновники обсудили возможность заключения межгосударственных офсетных контрактов. Наиболее востребованными белорусскими товарами были названы лифтовое оборудование и фармацевтическая продукция.

фото: gov.spb.ru