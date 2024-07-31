Цивилев выступит в Москве на Евразийском форуме такси

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев примет участие в качестве спикера в Евразийском форуме такси, который пройдет 1-2 августа в Москве. Об этом он сам рассказал 31 августа читателям собственного Telegram-канала.

Доклад петербургского парламентария будет посвящен усилению контроля за такси и законодательным новациям, призванным сделать этот вид транспорта более безопасным.

Цивилев возглавляет в городском парламенте комиссию по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом году он стал одним из критиков новейших требований к перевозкам, которые, по его мнению, поспособствовали росту цен на такси.

Международный форум состоится в 12-й раз.

Фото: ЗАКС.Ру