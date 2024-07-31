По делу о покушении на убийство сына задержали петербуржца

Петербургские правоохранители задержали мужчину, заподозренного в покушении на убийство собственного сына (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 105 УК). Об этом 31 июля сообщило региональное управление Следственного комитета.

По официальной версии, два дня назад нетрезвый фигурант применил к сыну удушающий прием, параллельно угрожая ему в вербальной форме.

В результате криминальных действий отца 14-летнему подростку потребовалась медицинская помощь в стационаре. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства конфликта.

Фото: ЗАКС.Ру