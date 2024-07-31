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Новости 20:12

На станции "Гостиный двор" пассажиров напугал запах гари

фото ЗакС политика На станции "Гостиный двор" пассажиров напугал запах гари

На центральных станциях петербургского метрополитена посетители почувствовали запах гари и признаки задымления. Об этом вечером 31 июля сообщил медиапроект "Mash на Мойке", приложив видео, которое прислали находящиеся на станции "Гостиный двор".

Помимо клубящегося дыма пользователи подземки заметили пожарных. Пресс-служба метрополитена пока официальных заявлений относительно случившегося не публиковала.

Издание 78.ru со ссылкой на очевидцев тем временем пишет, что запах гари ощущают пассажиры на станции "Маяковская".

Фото: ЗАКС.Ру


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