Солнце в июле было видно каждый день

Минувший июль отметился в Петербурге температурой выше среднемесячной нормы, рассказал 1 августа главный синоптик города Александр Колесов. Солнце в течение месяца можно было увидеть каждый день.

Температура ниже уровня нормы наблюдалась в течение шести дней. В целом же средняя температура месяца превысила +20 градусов, что превысило климатическую норму. Два дня отметились жарой, превысившей +30 градусов, при этом 1 июля столбики термометров показали +33 градуса. Подобное , по словам Колесова, стало "основательным" температурным рекордом.

"Что удивило, так это солнце, думал, в последние дни месяца его не будет, но оно светило 31 день, хотя в отдельные дни совсем мало", — написал Колесов в своем Telegram-канале. При этом по общей продолжительности свечения в июле нынешний год уступил предыдущим.

В последней декаде июля зафиксировано небольшое количество осадков, отметил синоптик. Впрочем, по его словам, часть дождей не фиксировалась центральной метеостанцией, хотя в городе они наблюдались.

Фото: ЗАКС.Ру