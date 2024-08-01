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Новости 10:31

Реальные доходы россиян выросли во II квартале 2024 года

фото ЗакС политика Реальные доходы россиян выросли во II квартале 2024 года

Реальные располагаемые доходы россиян выросли во II квартале 2024 года на 9,6 % относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. Речь идет о доходах за вычетом инфляции и обязательных платежей.

В абсолютных цифрах средний доход одного россиянина составил 58 191 рубль. Это на 16,8 % превышает доходы во II квартале предыдущего года.

Как отмечает издание, темп роста доходов стал рекордным с 2013 года, когда изменилась методика подсчетов показателя. Вторым по темпам роста оказался I квартал 2022 года, когда доходы россиян выросли на 8,9 %.

Относительно I квартала 2024 года реальные располагаемые доходы увеличились на 8,7 %. В целом же рост доходов за полгода составил 8,1 % относительно I полугодия 2023 года.

Подобный рост доходов обусловлен, в первую очередь, нехваткой персонала, отмечает издание. Уровень безработицы в июне составил 2,4 %, что соответствует историческому минимуму.

Фото: ЗАКС.Ру


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