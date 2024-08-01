Реальные доходы россиян выросли во II квартале 2024 года

Реальные располагаемые доходы россиян выросли во II квартале 2024 года на 9,6 % относительно аналогичного периода годом ранее, сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. Речь идет о доходах за вычетом инфляции и обязательных платежей.

В абсолютных цифрах средний доход одного россиянина составил 58 191 рубль. Это на 16,8 % превышает доходы во II квартале предыдущего года.

Как отмечает издание, темп роста доходов стал рекордным с 2013 года, когда изменилась методика подсчетов показателя. Вторым по темпам роста оказался I квартал 2022 года, когда доходы россиян выросли на 8,9 %.

Относительно I квартала 2024 года реальные располагаемые доходы увеличились на 8,7 %. В целом же рост доходов за полгода составил 8,1 % относительно I полугодия 2023 года.

Подобный рост доходов обусловлен, в первую очередь, нехваткой персонала, отмечает издание. Уровень безработицы в июне составил 2,4 %, что соответствует историческому минимуму.

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