ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:49

На выборах губернатора избирательные участки оборудуют видеокамерами

фото ЗакС политика На выборах губернатора избирательные участки оборудуют видеокамерами

Петербургская избирательная комиссия сообщила 1 августа о принятом решении касательно видеонаблюдения на предстоящих выборах губернатора. Камерами оборудуют 1 828 избирательных участков.

Без видеонаблюдения останутся участки в медицинских учреждениях, а также те, где голосуют военные. В то же время камеры установят во всех 64 территориальных избирательных комиссиях.

В помещениях для голосования камеры направят на места выдачи бюллетеней, на избирательные урны и комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также на сейфы и иные места, где хранится документация.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама