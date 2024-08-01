На выборах губернатора избирательные участки оборудуют видеокамерами

Петербургская избирательная комиссия сообщила 1 августа о принятом решении касательно видеонаблюдения на предстоящих выборах губернатора. Камерами оборудуют 1 828 избирательных участков.

Без видеонаблюдения останутся участки в медицинских учреждениях, а также те, где голосуют военные. В то же время камеры установят во всех 64 территориальных избирательных комиссиях.

В помещениях для голосования камеры направят на места выдачи бюллетеней, на избирательные урны и комплексы обработки избирательных бюллетеней, а также на сейфы и иные места, где хранится документация.

Фото: ЗАКС.Ру