Бывший омоновец в Петербурге получил условный срок за нападение на полицейского

Приморский районный суд огласил приговор жителю Петербурга по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе городских судов. Павлу Леонтьеву инкриминировали нападение на правоохранителя в холле 25-го отдела полиции по Приморскому району.

Как установил суд, инцидент с участием Леонтьева произошел днем 25 ноября 2023 года. Гражданин был доставлен в отдел полиции за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В ответ на требования прекратить нарушать порядок, не материться и не мешать фотографировать себя, сдать опасные предметы и проследовать в камеру содержания, задержанный ударил сотрудника правопорядка кулаком в подбородок и ногами в бедро и в щеку. В результате полицейский получил ссадину на подбородке и испытал физическую боль. В пресс-службе судов также уточнили, что своими действиями Леонтьев нанес пострадавшему моральный вред.

Леонтьев вину не признал. По его словам, ежегодно 25 ноября он отмечает с бывшими коллегами на Серафимовском кладбище День образования ОМОН по Петербургу и Ленобласти. В день инцидента он возвращался домой после встречи. На станции метро "Старая деревня" контролер не пропустил его к турникету и вызвал полицию в связи с тем, что Леонтьев был нетрезв. Прибывшие правоохранители доставили его в отдел полиции и попытались сфотографировать.

"Не имея статуса задержанного, он опустил голову, чтобы К. не смогла его сфотографировать. Затем подошел сотрудник полиции Д., взял его за голову, чтобы поставить его перед К. Потерпевшего 2 раза он оттолкнул и хотел снять на телефон его противоправные действия", — пересказывает слова Леонтьева судебная пресс-служба.

Из показаний подсудимого следовало, что он сам получил удары в голову, а кулаком полицейского якобы не бил.

Суд приговорил Леонтьева к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком длительностью два года.

Фото: ЗАКС.Ру