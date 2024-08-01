Беглов и Бельский поздравили Ленобласть с 97-летием

Ленинградская область 1 августа отмечает 97 лет со дня своего основания. В связи с этим губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский публично поздравили соседний регион с очередной годовщиной.

В своем поздравлении Беглов заявил, что сейчас единство Петербурга и Ленобласти "сильно как никогда". В качестве примера он привел совместную работу регионов по проектам Высокоскоростной железнодорожной магистрали, КАД-2 и Широтной магистрали скоростного движения. Также он упомянул работу по созданию системы переработки отходов, наращиванию мощности портов и совместную деятельность в социальной сфере.

"Сегодня мы вводим тактовое движение электричек, расширяем систему льгот для молодежи, жителей "серебряного возраста", семей с детьми, участников СВО их родных и близких", — говорится в поздравлении Беглова.

Губернатор пожелал жителям области "крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых побед".

В свою очередь, Бельский назвал Ленобласть "одним из самых прогрессивных субъектов страны". Он заявил, что в регионе реализуются различные проекты и упомянул высокие темпы строительства жилья в регионе.

"Несмотря на то, что официально региону нет и века, мы столетиями идем плечом к плечу. Еще со времен Петра Первого у Петербурга и Ленобласти одна судьба", — высказал мнение Бельский.

Фото: ЗАКС.Ру