Псковский избирком не увидел принуждения к ДЭГ в ролике о засолке овощей

Избирательная комиссия Псковской области не считает принуждением избирателей к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) содержание ролика с засолкой овощей на зиму, передает 1 августа РИА "Новости". Видеозапись была опубликована 29 июля в Telegram-канале областного избиркома.

По сюжету, героиня ролика занимается домашними заготовками на зиму. Запечатленный на видео процесс сопровождается стихотворными строками. Среди прочего, в них говорится: "В перерыве не забудем заявление подать,/ Главу Гдовского района/ в сентябре нам выбирать./ Чтоб от дел не отвлекаться,/ ДЭГ на помощь к нам придет,/ Весь процесс голосования/ В телефоне оживет".

Как сообщило информагентство, "некоторые Telegram-каналы" усмотрели в видеозаписи принуждение к дистанционному голосованию. В избиркоме с этим не согласились и заявили об отсутствии принуждения. "Сейчас век креативных форматов, нам нужно привлекать избирателей, и в этом ролике мы рассказываем о возможности электронного голосования таким образом", — заявила собеседница РИА "Новости".

Фото: ЗАКС.Ру