МЧС сообщило о девяти пострадавших при взрыве дома в Нижнем Тагиле

Девять человек пострадали в Нижнем Тагиле при обрушении части пятиэтажного жилого дома, сообщили 1 августа в МЧС России. По предварительной информации, причиной инцидента послужил взрыв газа.

"В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания", — говорится в сообщении МЧС.

Всего к моменту выхода заметки пострадавшими числились девять человек, включая пятерых детей. Разборкой завалов заняты 170 человек при поддержке 45 единиц техники.

В связи с ситуацией глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил экспертам и криминалистам помочь в расследовании обстоятельств ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), сообщили в СК. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: МЧС России / Telegram (скриншот видеозаписи)