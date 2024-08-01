Водоканал не будет отключать фонтаны на День ВДВ

Приближающееся празднование Дня воздушно-десантных войск не скажется на графике работы петербургских фонтанов, следует из сообщения "Водоканала". В то же время их могут отключать в случае попыток отдыхающих освежиться под струями водометов.

Как сообщили в предприятии, 2 августа фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Некоторые из них, включая фонтанные комплексы на площади Ленина и на Московской площади, будут отключены в 23:00.

"В случае, если специалисты предприятия заметят желающих освежиться в фонтане — работа сооружений будет прекращена", — предупредили в "Водоканале".

Традиционно в День ВДВ часть празднующих решается искупаться в фонтанах. В "Водоканале" заявили, что подобные действия чреваты поломками оборудования. Кроме того, может пострадать здоровье людей, поскольку циркулирующая вода считается технической и не подлежит обеззараживанию.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"