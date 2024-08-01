Матвиенко рассказала о готовности снова возглавить Совет Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что готова вновь стать главой верхней палаты парламента, если сенаторы выдвинут ее на этот пост. Об этом она рассказала на пресс-конференции по итогам весенней сессии парламента 1 августа, видео с мероприятия доступно в Telegram-канале Совета Федерации.

"Это как решат сенаторы. Если такое предложение будет, я не буду кокетничать", - ответила Матвиенко на вопрос о переизбрании на пост председателя.

Срок сенаторских полномочий Валентины Матвиенко истекает в сентябре. Глава Совфеда напомнила, что сначала должны пройти выборы губернатора Петербурга, потому что она – сенатор от исполнительной власти Северной столицы. После избрания губернатор делегирует в верхнюю палату парламента кого-то из своей тройки кандидатов, и уже затем сенаторы выберут председателя.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов еще в июне предложил кандидатуру Валентины Матвиенко как сенатора, представляющего Северную столицу, после выборов.

фото ЗАКС.Ру