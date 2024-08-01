Чаще всего за неделю клещи нападали на людей в Курортном районе

За неделю с 25 по 31 июля в медицинские организации Петербурга обратились 932 человека из-за укусов клещей. Непосредственно в городской черте членистоногие чаще всего атаковали людей на территории Курортного района, следует из сообщения регионального Роспотребнадзора от 1 августа.

Из числа обратившихся за помощью 122 пострадавших не достигли 17 лет. На территории города отмечено 137 случаев присасываний, из них 61 случай в Курортном районе, 12 — в Петродворцовом, по девять — в Выборгском и Пушкинском и по семь — в Калининском, Кировском и Приморском районах.

Всего за семь дней зафиксировано два случая заболевания клещевым энцефалитом и еще 20 случаев заболевания клещевым боррелиозом. Четыре из них приходится на детей.

Фото: Комздрав СПб / Telegram