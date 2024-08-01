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Из-за прохудившейся крыши дома в Выборге завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за прохудившейся крыши дома в Выборге завели уголовное дело

Жалобы в интернет-приемную главы СК Александра Бастрыкина на дырявую крышу в одном из жилых домов в Выборге привели к возбуждению уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). Об этом 1 августа сообщило управление СК по Ленинградской области.

Речь идет о доме № 11 по улице Михаила Васильева, построенном в 1948 году. В силовом ведомстве его сочли непригодным для проживания.

Следователи допросили представителей МО "Выборгский район". И. о. главы администрации муниципалитета указали на необходимость скорейшего проведения капитального ремонта. Жильцы годами не могли добиться от представителей власти признания дома аварийным.

Фото: ЗАКС.Ру


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