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Новости 15:44

На Кантемировской улице на месяц ограничат движение

фото ЗакС политика На Кантемировской улице на месяц ограничат движение

В Петербурге на всем протяжении Кантемировской улицы по нечетной ее стороне ограничат движение транспорта. Мера вступает в силу 2 августа и будет действовать до 3 сентября. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Кантемировская улица — основная магистраль из тех, что связывают Выборгский и Петроградский районы. Дорожные работы затронут более чем два километра пути.

В том же Выборгском районе затруднится движение по Верхней улице (промзона Парнас). С 3 по 8 августа ограничат проезд автомобилей на отрезке между перекрестком с Домостроительной улицей и перекрестком с проспектом Культуры.

Фото: ЗАКС.Ру


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