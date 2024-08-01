В России объявили нежелательными еще четыре организации

Генпрокуратура 1 августа сообщила о пополнении числа организаций, чья деятельность объявлена нежелательной на территории России. Такой статус получили чешские Za vaši a naši svobodu, z. s* и Kulturus, z. s.**. Претензии к ним возникли из-за материально-технической помощи украинским военным, а также из-за проведения "антироссийских мероприятий".

Две другие организации, зачисленные в нежелательные, зарегистрированы в Германии. Это Russland hinter gittern e.V.*** и MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)****. По мнению российских силовиков, они дискредитируют политику РФ и демонизируют ее образ.

Генпрокуратура отметила, что все четыре структуры управляются из одного центра. Организации связаны с российской правозащитницей Ольгой Романовой*****, что она успела подтвердить в своем Telegram-канале.

*Генпрокуратура объявила Za vaši a naši svobodu, z. s нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура объявила Kulturus, z. s. нежелательной организацией в РФ

***Генпрокуратура объявила Russland hinter gittern e.V нежелательной организацией в РФ

****Генпрокуратура объявила MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) нежелательной организацией в РФ

*****Минюст внес Ольгу Романову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру