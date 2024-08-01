Дрозденко наградил петербургского вице-губернатора Полякова

По случаю 97-летия со дня основания Ленинградской области руководство региона наградило различных государственных и общественных деятелей. Одним из них стал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, курирующий транспорт и промышленность.

Чиновнику Смольного досталась почетная грамота, полученная из рук губернатора области Александра Дрозденко. В ней говорится о многолетнем плодотворном сотрудничестве. Об этом обладатель грамоты рассказал 1 августа в собственном Telegram-канале.

"Здесь зарождалась моя политическая карьера – несколько лет я проработал в областном Парламенте и благодарен за это время", - написал Поляков.

По словам представителя петербургской власти, он продолжает общаться со многими бывшими коллегами по ЗакСу 47-го региона.

фото: Кирилл Поляков / Telegram