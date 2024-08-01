Бастрыкин запросил доклад об инциденте в соцучреждении в Красном Селе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от петербургских подчиненных доклада о проверке, начатой из-за скандального инцидента в одном из социальных учреждений в Красном Селе.

Как сообщает 1 августа информационный центр СК, в июне медсестра допустила серьезную ошибку, ухаживая за подопечными. Она перепутала кожный антисептик со средством для дезинфекции, о чем писали городские СМИ. Это привело к химическим ожогам, от которых пострадали несколько человек. Четверо потерпевших имеют инвалидность.

Бастрыкина интересуют результаты доследственной проверки происшествия.

фото: пресс-служба СК