До конца года в Василеостровском районе появится новая школа

Петербургский комитет по строительству 1 августа сообщил, что новая школа в Василеостровском районе будет готова к концу нынешнего года. Работы на сегодняшний день выполнены на 50%. Возводимый объект финансируется с привлечением средств из федерального бюджета.

"Мы прикладываем большие усилия, чтобы строительство жилья шло синхронно с созданием социальной инфраструктуры. Без нее кварталы нельзя назвать комфортными и удобными для проживания", - приводятся слова члена совета директоров группы "Самолет" Александра Прыгункова, чья компания застраивает многоэтажками прилегающую к будущей школе территорию.

В образовательном учреждении смогут учиться 1375 детей. Здание на разных его участках будет иметь от двух до четырех этажей. В будущем частью жилого квартала также станет детский сад на 160 мест.

фото: gov.spb.ru