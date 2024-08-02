Беглов высказался за переименование площади Труда

Площадь Труда в Петербурге следует переименовать, вернув ей дореволюционное название, полагает губернатор Александр Беглов. Однако перед этим следует спросить мнение горожан, заявил он в эфире телеканала "78" вечером 1 августа.

В своем выступлении Беглов напомнил, что до 1918 года площадь именовалась Благовещенской по названию стоявшей там церкви. Согласно его мнению, было бы правильным возвратить городской локации прежнее имя.

"Правильно будет вернуть прежнее, историческое название этой площади. Закон Петербурга это позволяет сделать, никаких препятствий я не вижу, но мы бы хотели посоветоваться с жителями нашего города", — поведал Беглов.

Губернатор пообещал организовать опрос петербуржцев касательно их мнения о возможном переименовании площади. В случае их согласия Смольный примет "все необходимые решения" для реализации идеи.

Фото: ЗАКС.Ру