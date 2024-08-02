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Новости 9:36

Прокуратура обнаружила глубокие колеи на Невском проспекте

фото ЗакС политика Прокуратура обнаружила глубокие колеи на Невском проспекте

Прокуратура Центрального района провела проверку состояния дорожного полотна на ряде улиц на подведомственной территории. Как сообщили в надзорном ведомстве 2 августа, в асфальте Невского проспекта удалось выявить колеи глубиной до восьми сантиметров.

"Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты — колеи глубиной до 8 см и просадки полотна", — поделились данными в прокуратуре.

Кроме того, проверка показала, что ненадлежащим дорожным покрытием отличаются Кирочная, Фонтанная, Фурштатская улицы, Кузнечный и Виленский переулки, а также ряд иных дорог в центре города.

По итогам ревизии прокуратура внесла представление главе Центрального управления региональных дорог и благоустройства с требованием исправить выявленные нарушения. Обращение рассматривается. Районная прокуратура контролирует вопрос устранения нарушений.

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram


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