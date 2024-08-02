Прокуратура обнаружила глубокие колеи на Невском проспекте

Прокуратура Центрального района провела проверку состояния дорожного полотна на ряде улиц на подведомственной территории. Как сообщили в надзорном ведомстве 2 августа, в асфальте Невского проспекта удалось выявить колеи глубиной до восьми сантиметров.

"Установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты — колеи глубиной до 8 см и просадки полотна", — поделились данными в прокуратуре.

Кроме того, проверка показала, что ненадлежащим дорожным покрытием отличаются Кирочная, Фонтанная, Фурштатская улицы, Кузнечный и Виленский переулки, а также ряд иных дорог в центре города.

По итогам ревизии прокуратура внесла представление главе Центрального управления региональных дорог и благоустройства с требованием исправить выявленные нарушения. Обращение рассматривается. Районная прокуратура контролирует вопрос устранения нарушений.

Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга / Telegram