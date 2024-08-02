РЖД не заметили снижения пассажиропотока после запуска авиашаттлов между Петербургом и Москвой

Российские железные дороги не обнаружили снижения количества пассажиров "Сапсанов" после запуска авиашаттлов между Москвой и Петербургом, заявили в компании на вопрос РИА "Новости". Наоборот, популярность железнодорожного направления у пассажиров за год только выросла, следует из ответа.

"Запуск авиашаттлов между Москвой и Санкт-Петербургом не повлиял на высокие показатели работы поездов "Сапсан". <...> Спрос на перевозки поездами "Сапсан" растет", — говорится в сообщении РЖД.

По данным компании, количество мест в скоростных поездах между двумя городами увеличился по сравнению с июнем 2023 года на 19 %. При этом количество занятых мест составляет 97 %, что соответствует прошлогодним показателям.

Компания "Аэрофлот" запустила авиашаттлы между Петербургом и Москвой с 1 июня. Интервал в вылетах из аэропортов не превышает одного часа.

Фото: ЗАКС.Ру