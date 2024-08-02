Беглов поздравил десантников с праздником

Губернатор Александр Беглов 2 августа поздравил десантников с Днем ВДВ. Также он возложил цветы к памятнику создателю Воздушно-десантных войск генералу Василию Маргелову.

"Верные знаменитому девизу "Никто, кроме нас!", солдаты и офицеры ВДВ были, есть и будут примером мужества и отваги, выучки и сплоченности, любви к Родине и несгибаемой силы духа", — говорится в официальном обращении градоначальника в связи с праздником.

Беглов отметил, что именно в Ленинградском военном округе в 1931 году был сформирован первый авиационный десантный отряд. Сейчас десантники "решают наиболее сложные задачи в зоне специальной военной операции", отметил в поздравлении губернатор.

Также утром Беглов возложил цветы к памятнику Маргелову в сквере, названном в его честь. В своей речи он назвал День ВДВ "святым" праздником и отметил, что с начала СВО более 50 десантников были удостоены звания Героя России.

Фото: ЗАКС.Ру