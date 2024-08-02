Полиция задержала петербуржца за надпись о президенте

Сотрудники полиции задержали 28-летнего жителя Петербурга по подозрению в нанесении надписей в пешеходном переходе на площади Победы, сообщили 22 августа в ГУ МВД по региону. Издание "Фонтанка" уточняет, что надписи имели пацифистское содержание, а одна содержала оскорбление президента.

По информации издания, 31 июля в полицию обратилась некая женщина с жалобой на надписи в переходе. Сами правоохранители проинформировали, что на следующий день задержали подозреваемого, им оказался 28-летний сотрудник одного из маркетплейсов.

"В ходе обыска в его квартире полицейские обнаружили улики: шесть баллончиков с краской и одежду, в которой подозреваемый "трудился"", — говорится в сообщении ГУ МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру