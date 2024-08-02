Совфед одобрил закон о нежелательных организациях

Члены Совета Федерации поддержали 2 августа законы о наказание за участие в деятельности любых нежелательных организаций, включая созданные с участием иностранных государств, сообщило РИА "Новости". Сейчас административная и уголовная ответственность предусмотрена только за участие в работе неправительственных организаций, получивших статус нежелательных.

Одобрение сенаторов получил закон об уголовной ответственности за участие в работе нежелательных организаций. За повторное участие в их деятельности установлены штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Финансирование подобных организаций будет наказываться, в частности, обязательными работами на срок до 360 часов или же лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

Наказание за организацию работы нежелательной организации, среди прочего, будет грозить лишением свободы на срок от двух до шести лет.

Кроме того, сенаторы одобрили поправки об административном наказании за участие в деятельности нежелательных организаций. Для граждан величина штрафа будет колебаться в пределах от пяти до 15 тысяч рублей, для должностных лиц "вилка" составит от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру