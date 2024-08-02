ЗакС рассмотрит возможность бесплатного проезда льготников в пригородных автобусах

На рассмотрение Заксобрания поступил проект изменений в Социальный кодекс Петербурга, следует из информации на сайте городского парламента. Инициатива предусматривает возможность закрепления в документе права льготников на бесплатный проезд в пригородных автобусах в теплое время года.

Автором проекта выступил губернатор Александр Беглов. Предполагается, что мера позволит сэкономить гражданам, выезжающим на расположенные под Петербургом дачные участки и в садоводческие товарищества.

Сейчас в Социальном кодексе установлено, что ряд льготников обладают правом на проезд в пригородных автобусах за 10 % стоимости билетов в период с 27 апреля по 31 октября. Мера распространяется, в частности, на пенсионеров, ветеранов труда, почетных доноров и на иные категории граждан.

При этом с 2022 года Смольный каждую весну выпускал постановления, согласно которым льготники получали возможность бесплатного проезда на автобусах к дачам в указанный период. Теперь же меру поддержки планируют прописать в тексте кодекса, тем самым сделав ее постоянной для периода с апреля по октябрь.

Фото: ЗАКС.Ру