Главный синоптик Петербурга предсказал дожди на ближайшие дни

В ближайшее время в Петербурге будет сохраняться "неустойчивая мало меняющаяся погода", написал 2 августа в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов. По его словам, начавшийся месяц без дождей не обойдется.

Так, 1 августа Центральная метеостанция зафиксировала 10 мм осадков, что соответствует 12 % от месячной нормы. При этом в Московском районе насчитали 25 мм осадков, на севере и поблизости от центра города — по 17 мм осадков.

Следующие несколько дней отметятся кратковременными дождями по ночам и отдельными ливнями днем вперемежку с кратковременными осадками в разных районах города и Ленобласти. Температура днем будет колебаться в пределах от +20 до +24 градусов.

На следующей неделе следует ожидать уменьшения количества осадков. По предположению Колесова, на некоторое время они могут прекратиться вовсе.

"В дальнейшем погоду опять будут определять циклоны со всеми летними явлениями в виде ливней, гроз и прочего. Конечно, в разные дни эти явления будут большей или меньшей интенсивности, но за ними будем следить", —написал синоптик.

В целом, по его словам, в августе следует ожидать погоду с температурой от +18 до +19 градусов. Этого, по мнению Колесова, должно хватить петербуржцам "для комфортной работы и, конечно, отдыха".

Фото: ЗАКС.Ру