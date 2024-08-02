В Госдуму поступил проект о привлечении к ответственности россиян за границей

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности уголовного преследования находящихся за рубежом россиян, следует из электронной базы парламента. Инициатива предусматривает внесение поправок в Уголовно-процессуальный кодекс.

Авторы предложили наделить Генеральную прокуратуру правом обращаться "в компетентные органы иностранного государства" в случае, если совершивший преступление россиянин скрывается за рубежом. Предполагается, что это обеспечит возможность преследовать граждан в стране пребывания.

В пояснительной записке уточняется, что сейчас УПК не позволяет "в надлежащей мере обеспечивать неотвратимость ответственности обвиняемых, включая подсудимых, скрывающихся за границей". Речь идет в том числе и о тех, кто был вынужден уехать за границу по политическим мотивам и ведет оттуда "антироссийскую деятельность". Зачастую иностранные государства отказывают в их экстрадиции, но выражают готовность "осуществить у себя их преследование за совершение в Российской Федерации общеуголовного преступления", пишут депутаты.

"Проектируемые изменения учитывают, что <...> за рубеж могут передаваться уголовные дела с запросами об осуществлении уголовного преследования в отношении подозреваемых и обвиняемых независимо от их гражданства, <...> от стадии уголовного судопроизводства (досудебной или судебной), а также от места совершения подпадающего под юрисдикцию Российской Федерации преступления (в России или за границей)", — говорится в пояснительной записке.

Один из соавторов проекта, депутат Василий Пискарев, написал в своем Telegram-канале, что принятие инициативы "должно способствовать реализации такого основополагающего принципа уголовного судопроизводства, как неотвратимость наказания".

Фото: ЗАКС.Ру