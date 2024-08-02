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Новости 14:48

Муниципалы получили прокурорское представление из-за ларьков в Кудрово

фото ЗакС политика Муниципалы получили прокурорское представление из-за ларьков в Кудрово

В Кудрово после прокурорской проверки приостановили работу четырех торговых точек. Об этом 2 августа сообщила прокуратура Ленобласти.

Претензии у надзорного органа возникли к представителям МО "Заневское городское поселение", получившим представление. Они допустили установку ларьков вне мест, утвержденных местной администрацией. Последняя уже потребовала от владельцев павильонов снести нестационарные объекты.

Кроме того, на организаторов торговли сотрудники МВД составили протоколы о незаконном осуществлении иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ (ст. 18.10 КоАП).

фото: прокуратура Ленобласти


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