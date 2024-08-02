На выходе с заседания Совфеда по делу об убийстве задержали сенатора Савельева

В Москве правоохранители задержали сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Это случилось прямо на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа, о чем со ссылкой на его коллегу Вячеслава Тимченко написал ТАСС.
В тот же день по запросу генпрокурора Игоря Краснова 56-летнего единоросса Савельева лишили полномочий сенатора, которые должны были закончиться в сентябре.
Политик фигурирует как подозреваемый в деле об организации убийства.
До попадания в верхнюю палату парламента Савельев был депутатом Госдумы в течение четырех созывов.