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Новости 15:05

На выходе с заседания Совфеда по делу об убийстве задержали сенатора Савельева

фото ЗакС политика На выходе с заседания Совфеда по делу об убийстве задержали сенатора Савельева

В Москве правоохранители задержали сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева. Это случилось прямо на выходе с заседания Совета Федерации 2 августа, о чем со ссылкой на его коллегу Вячеслава Тимченко написал ТАСС.

В тот же день по запросу генпрокурора Игоря Краснова 56-летнего единоросса Савельева лишили полномочий сенатора, которые должны были закончиться в сентябре.

Политик фигурирует как подозреваемый в деле об организации убийства.

До попадания в верхнюю палату парламента Савельев был депутатом Госдумы в течение четырех созывов.

фото: council.gov.ru


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