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Новости 15:28

Опасные работы на Петроградской стороне привели к штрафам на 1,1 млн рублей

фото ЗакС политика Опасные работы на Петроградской стороне привели к штрафам на 1,1 млн рублей

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция выписала штрафы за ведение опасных работ в Петроградском районе, проводившихся еще в мае. Об этом ведомство сообщило 2 августа.

Штрафы по полмиллиона рублей каждый достались ПАО "Россети Ленэнерго" и подрядчику этой организации. Последний получил еще и второй штраф в размере 100 тысяч рублей - за нарушение культуры проведения работ.

Чиновники установили, что асфальт был вскрыт самовольно, а территория не была должным образом огорожена. Образовавшаяся большая яма представляла собой опасность для прохожих.

Фото: ЗАКС.Ру


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