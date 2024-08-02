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Новости 15:43

Совет Федерации поддержал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет

фото ЗакС политика Совет Федерации поддержал закон о лишении приобретенного гражданства за непостановку на воинский учет

Сенаторы Совета Федерации одобрили закон о прекращении приобретенного гражданства РФ за нарушение правил по постановке на воинский учет, сообщили РИА "Новости" 2 августа.

Поправки касаются законов "О воинской обязанности и военной службе" и "О гражданстве Российской Федерации". Согласно новой норме, если лицо, получившее гражданство РФ, не встанет на воинский учет, то это может стать основанием лишить его этого гражданства. 

Документ, в том числе, обяжет органы МВД направлять в реестр воинского учета, данные о мужчинах, получивших решение о принятии гражданства РФ.

В Государственную Думу этот законопроект был внесен 30 июля, принят в третьем чтении 1 августа. 

фото ЗАКС.Ру


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