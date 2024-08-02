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Следовавший в Петербург теплоход сел на мель в Ладожском озере

фото ЗакС политика Следовавший в Петербург теплоход сел на мель в Ладожском озере

В Ладожском озере сел на мель теплоход "К. А. Тимирязев", двигавшийся от Валаама в сторону Петербурга, о чем 2 августа сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент случился возле острова Коневец.

По данным "Интерфакса", к середине дня с судна сняли 20 человек. Об этом агентству рассказали правоохранители. Другие пассажиры остались ждать буксир. Никто из более 200 граждан на борту не пострадал. Протечек и разлива горючего удалось избежать.

Транспортная прокуратура проводит проверку нештатной ситуации.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура


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