Следовавший в Петербург теплоход сел на мель в Ладожском озере

В Ладожском озере сел на мель теплоход "К. А. Тимирязев", двигавшийся от Валаама в сторону Петербурга, о чем 2 августа сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент случился возле острова Коневец.

По данным "Интерфакса", к середине дня с судна сняли 20 человек. Об этом агентству рассказали правоохранители. Другие пассажиры остались ждать буксир. Никто из более 200 граждан на борту не пострадал. Протечек и разлива горючего удалось избежать.

Транспортная прокуратура проводит проверку нештатной ситуации.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура