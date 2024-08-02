Петербургскую студентку заподозрили в организации нелегальной миграции

Петербургские правоохранители накануне задержали 22-летнюю студентку туристического колледжа, которая подозревается в организации нелегальной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК). Об этом 2 августа сообщает ГУ МВД по региону.

Согласно материалам дела, в течение последнего года девушка регистрировала иностранцев в своей квартире и по адресам своих приятелей. В основном речь идет о домах, расположенных в Приморском районе. В действительности мигранты обитали в других местах, а по месту регистрации проживать не собирались.

Студентку отпустили из полиции с обязательством о явке.

Фото: ЗАКС.Ру