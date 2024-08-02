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Новости 17:27

Арестован подозреваемый в поставке некачественных перчаток в петербургскую больницу

фото ЗакС политика Арестован подозреваемый в поставке некачественных перчаток в петербургскую больницу

В Петербурге взяли под стражу предпринимателя Александра Черпака в рамках дела об обращении фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий (ч. 2 ст. 238.1 УК). Соответствующее постановление 2 августа вынес Петроградский районный суд, передает объединенная пресс-служба городских судов. Под арестом мужчину будут держать до 5 сентября.

Черпака подозревают в поставке некачественных латексных перчаток в один из городских стационаров в первом квартале нынешнего года. Партия, на которую был заключен контракт, насчитывала 10,5 тысяч пар. Стоимость товара составила чуть менее 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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