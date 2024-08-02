В Петербурге по делу о взятке задержали полицейского

Петербургские правоохранители накануне задержали сотрудника управления МВД по Адмиралтейскому району. Об этом 2 августа сообщило ГСУ СК по региону.

Мужчина имеет статус подозреваемого в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Его взяли с поличным при получении 287 тысяч коррупционных рублей. В задержании участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как считает следствие, с мая прошлого года фигурант получил примерно 3 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения от бизнесменов. Деньги полагались инспектору МВД за беспрепятственную продажу напитков в киосках, оборудованных на транспортных средствах.

Фото: ЗАКС.Ру