Мастера "Теплосети" оштрафовали за смертельный разлив кипятка в Петербурге

Сотрудник АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадим Глейзер получил приговор от суда в виде штрафа в размере полумиллиона рублей. Как сообщила 2 августа объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК).

Дело возбудили из-за прорыва трубы с кипятком в апреле прошлого года. От последствий аварии погиб один человек и пострадало еще четверо. Кроме того, повреждения, нанесенные иномарке, оценили почти в 2 млн рублей.

Ранее производство по делу было прекращено из-за примирения сторон, однако Горсуд отменил это решение. В апреле сообщалось, что Глейзер возместил потерпевшим ущерб на сумму, превысившую 8 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру