За десять лет в России удвоилось количество производимого сыра

Минсельхоз 2 августа рассказал о старте трехдневного Сырного фестиваля, проходящего в Подмосковье. Мероприятие, на котором представлена продукция более 50 регионов, посетили глава ведомства Оксана Лут и губернатор Андрей Воробьев.

В министерстве напомнили, что ровно десять лет назад, в августе 2014 года было введено продовольственное эмбарго, включившее в себя запрет на ввоз сыра из западных стран.

За прошедшее десятилетие Россия нарастила производство сыра почти в два раза. По итогам предыдущего года этого молочного продукта было выпущено свыше 800 тысяч тонн.

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