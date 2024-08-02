Агапитова помогла пенсионерке разобраться с долгами перед коллекторами

Аппарат петербургского омбудсмена Светланы Агапитовой принял участие в решении финансовых проблем пенсионерки, которая страдала от регулярных списаний средств. О происхождении своих долгов она не имела представления и не могла получить нужную информацию ни от коллекторской фирмы, ни от судебных приставов.

В определенный момент списания достигли половины от суммы пенсии пожилой женщины. Выяснилось, что коллекторы, не поставив ее в известность, выкупили два ее потребительских кредита, взятые в банке. Разобраться в запутанной ситуации ей помогла омбудсмен, о чем сообщает 2 августа пресс-служба Агапитовой.

"На данный момент Анна Петровна уже погасила все свои задолженности перед коллекторами – даже с лихвой. Из-за возникшей неразберихи у женщины списались лишние средства в пользу взыскателя. Приставы уточнят сумму переплаты и вернут денежные средства обратно", - рассказала правозащитница.

Усугубившуюся нужду пенсионерка переживала непросто: ее дважды госпитализировали с гипертоническим кризом. По мнению Агапитовой, этого можно было бы избежать, если бы коллекторы вели себя добропорядочно.

Фото: ЗАКС.Ру