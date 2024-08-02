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Новости 20:55

До конца лета приведут в порядок спортплощадку школы №197 на Фурштатской

фото ЗакС политика До конца лета приведут в порядок спортплощадку школы №197 на Фурштатской

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным в Центральном районе завершить ремонт спортивной площадки школы №197 к началу предстоящего учебного года. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Смольного. 

"Это уникальное учебное заведение с углубленным изучением естественных наук, у него много достижений. Город выделил финансирование", - произнес глава города.

До последнего времени площадка находилась в неудовлетворительном состоянии. В частности, на ней нарушена целостность ограждения, а резиновое покрытие имеет дефекты. Часть оборудования демонтирована.

Школу на Фурштатской улице построили во второй половине 1930-х годов по типовому проекту.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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