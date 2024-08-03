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Новости 11:57

Количество легальных такси в Петербурге превысило 53 тысячи

фото ЗакС политика Количество легальных такси в Петербурге превысило 53 тысячи

В реестре легковых такси Петербурга находятся 53 618 машин, сообщили в городском комитете по транспорту. Это на 83 % превышает показатели первой половины 2023 года. Более 11 тысяч автомобилей внесли в реестр в первые шесть месяцев 2024 года.

"Количество легальных такси в Северной столице увеличилось на 18 % с начала 2024 года", — уведомили в комитете.

К настоящему времени в реестре такси находятся 1 832 перевозчика и восемь служб заказа машин. По сообщению комтранса, средний возраст внесенных в реестр автомобилей снизился до 3,7 лет.

Фото: unsplash


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