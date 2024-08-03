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Новости 14:42

В Госдуме изучат недостатки разработанных автомаршрутов

фото ЗакС политика В Госдуме изучат недостатки разработанных автомаршрутов

Депутаты Государственной думы совместно с автомобилистами изучат недостатки разработанных автомобильных туристических маршрутов, сообщил 3 августа ТАСС со ссылкой на замглавы профильного комитета парламента Наталью Костенко. По ее словам, результаты планируется представить в Минэкономразвития.

"Будем контролировать, собственно, как регионы обустраивают эти маршруты. Если мы говорим о маршрутах, которые у нас возникают — не все плохие, но подход, грубо говоря, достаточно размытый к их формированию", — рассказала Костенко информагентству.

Депутат отметила, что туристические цифровые платформы предлагают туристам уже готовые маршруты, однако путешественники хотят их составлять сами. В связи с этим следует пересмотреть подходы к созданию маршрутов, поскольку они "несколько оторваны от жизни", заявила Костенко. Например, дорога может начинаться на острове, при этом совсем непонятно, как туда добраться, следует из ее слов.

Фото: ЗАКС.Ру


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