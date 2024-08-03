Попытка сбить полицейского привела к уголовному делу

В Петербурге возбудили уголовное дело из-за попытки рабочего совершить наезд на сотрудника правопорядка, сообщили 3 августа в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Произошедшее квалифицировали как применение не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Послуживший причиной возбуждения уголовного дела инцидент произошел 30 июля в Приморском районе города. Местные жители пожаловались в полицию на шум из-за работы погрузчика, который занимался укладкой асфальта. Прибывший на место наряд потребовал от водителя прекратить работу, но безуспешно.

"Злоумышленник продолжил движение на мини-погрузчике и попытался наехать на сотрудника полиции", — описали действия рабочего в СК.

Полицейский был вынужден выстрелить в воздух, после чего водитель был задержан. В дальнейшем рабочему предъявили обвинение. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Фото: ЗАКС.Ру