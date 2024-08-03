ГАТИ сообщила о перекрытии участка Садовой улицы из-за ремонтных работ

В связи с продолжающимся ремонтом трамвайных путей на Садовой улице в городе меняется схема движения транспорта, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). По сообщению ведомства, к реализации мер приступают уже 3 августа. В частности, на время станет недоступен участок в начале улицы.

"Принято решение о закрытии проезда по Садовой улице от набережной реки Мойки до Инженерной улицы", — говорится в сообщении ГАТИ.

Измененная схема движения также предусматривает внесение коррективов в работу светофора на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Теперь зеленый свет для движения по проспекту будет гореть дольше. Кроме того, коррективы внесут в работу светофоров на перекрестке Садовой улицы с набережными Мойки и Лебяжьей канавки, а также на перекрестке набережной Фонтанки и улицы Пестеля.

Помимо этого, вводится временный запрет поворачивать налево на Садовую улицу с Невского проспекта при движении от площади Восстания.

В ГАТИ ожидают, что подрядчик заменит трамвайные пути до конца августа. Как отметили в инспекции, ремонт на участке не проводился более 20 лет.

Фото: gati-online.ru