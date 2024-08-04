В Кронштадте горел один из исторических фортов

Накануне вечером возгорание в одном из исторических фортов в Кронштадте потребовало вызова спасателей. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Пожар вспыхнул на территории 5-го Северного форта (Батареи северной № 5). Горела обстановка на площади 10 кв. метров. Через час после поступления сигнала о происшествии, в котором никто не пострадал, возгорание ликвидировали. Участвовали в операции 10 специалистов и два пожарных расчета.

5-й Северный форт был построен в 1860-х годах. Он входит в реестр памятников федерального значения.

фото: K_Samarina, Citywalls.ru

Фото: ЗАКС.Ру