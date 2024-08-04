Две петербурженки поссорились и взялись за кипяток

В коммунальной квартире в Купчино две женщины 51 года и 55 лет минувшей ночью вступили в конфликт. Как сообщает 4 августа ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, стычка потребовала выезда полицейских.

В жилых помещениях дома по Купчинской улице две повздорившие петербурженки принялись плескать друг в дружку кипятком. Обе при этом пребывали в состоянии алкогольной интоксикации.

Сильнее всего досталось более молодой женщине. Врачи приняли ее в тяжелом состоянии. Другую участницу бытовой ссоры тоже госпитализировали с ожогами. В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру