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Новости 14:14

Из-за выходки пьяного мигранта в Ленобласти Бастрыкин поручил возбудить дело

фото ЗакС политика Из-за выходки пьяного мигранта в Ленобласти Бастрыкин поручил возбудить дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент, случившийся в Ленинградской области, и потребовал возбудить уголовное дело. Как это часто бывает с председателем ведомства, поводом для такой его реакции послужило противоправное поведение мигранта.

Как сообщает 4 августа пресс-служба СК, иностранец распивал на улице алкогольные напитки и был раскритикован прохожим. Услышанное замечание нетрезвому мужчине не понравилось. Своего критика он избил. Ранее в области начали процессуальную проверку в связи с происшествием.

По сведениям портала 47news, речь идет о драке в поселке Суоранда (Всеволожский район). Мужчину, вступившегося за девушку, которая испугалась пьяной компании мигрантов, ударили бутылкой по голове.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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